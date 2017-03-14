В столкновении Калины и грузовика пострадало трое
ДТП произошло вчера в 11:50 на территории Безенчукского района.
56-летний водитель Лады Калины (водительский стаж - 19 лет) ехал со стороны поселка Осинки в направлении трассы «Самара - Волгоград». Не выбрав безопасную дистанцию, автомобилист столкнулся с впереди идущим грузовиком Урал-42112 под управлением 61-летнего мужчины, начавшего поворот налево.
В результате ДТП водитель, а также два пассажира легковушки - 58-летняя женщина и 30-летний мужчина получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой» в ближайшую больницу и госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
56-летний водитель Лады Калины (водительский стаж - 19 лет) ехал со стороны поселка Осинки в направлении трассы «Самара - Волгоград». Не выбрав безопасную дистанцию, автомобилист столкнулся с впереди идущим грузовиком Урал-42112 под управлением 61-летнего мужчины, начавшего поворот налево.
В результате ДТП водитель, а также два пассажира легковушки - 58-летняя женщина и 30-летний мужчина получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой» в ближайшую больницу и госпитализированы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвы.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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