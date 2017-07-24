В столкновении Инфинити и Опеля погибли два человека, в том числе 6-летняя девочка
Авария произошла в субботу, 22 июля, около 11.50, на 953-м километре автодороги М-5 «Урал».
По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Инфинити не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Опель Корса под управлением 32-летнего мужчины.
В результате ДТП получили травмы оба водителя и 36-летняя пассажирка Инфинити, они были доставлены в больницу. Пассажиры Опеля – 35-летняя женщина и 6-летняя девочка - от полученных травм скончались на месте происшествия.
По факту аварии полицейскими проводится проверка.
По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Инфинити не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Опель Корса под управлением 32-летнего мужчины.
В результате ДТП получили травмы оба водителя и 36-летняя пассажирка Инфинити, они были доставлены в больницу. Пассажиры Опеля – 35-летняя женщина и 6-летняя девочка - от полученных травм скончались на месте происшествия.
По факту аварии полицейскими проводится проверка.
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