В столкновении Инфинити и Опеля погибли два человека, в том числе 6-летняя девочка













По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Инфинити не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Опель Корса под управлением 32-летнего мужчины.В результате ДТП получили травмы оба водителя и 36-летняя пассажирка Инфинити, они были доставлены в больницу. Пассажиры Опеля – 35-летняя женщина и 6-летняя девочка - от полученных травм скончались на месте происшествия.По факту аварии полицейскими проводится проверка.