В столкновении Гранты и «двенадцатой» пострадали шесть человек

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 32-летний водитель за рулем Лады Гранты ехал со стороны села Ташелка в направлении Новой Бинарадки. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, автомобилист сначала выехал на обочину, а затем - на встречную полосу. Следствием этого стало столкновение с «двенадцатой» под управлением 67-летнего мужчины.В результате ДТП водители обоих машин, три пассажира Гранты 30-ти, 24-х и 23-х лет, а также 59-летний пассажир «двенадцатой» получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности случившегося. По факту аварии проводится проверка.