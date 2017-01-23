В столкновении «ГАЗели» и микроавтобуса пострадала 27-летняя девушка
ДТП произошло вчера в 18:50 на пересечении улиц Фрунзе и Льва Толстого в Ленинском районе Самары.
28-летний водитель грузовой «ГАЗели» (стаж - 10 лет) ехал со стороны улицы Некрасовской в направлении Красноармейской. По предварительной версии полицейских, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, автомобилист столкнулся с пассажирским микроавтобусом Форд Транзит под управлением 26-летнего молодого человека (стаж - 8 лет).
В результате ДТП 27-летняя пассажирка микроавтобуса получила травмы, с которыми была доставлена на «скорой» в одну из больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
28-летний водитель грузовой «ГАЗели» (стаж - 10 лет) ехал со стороны улицы Некрасовской в направлении Красноармейской. По предварительной версии полицейских, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, автомобилист столкнулся с пассажирским микроавтобусом Форд Транзит под управлением 26-летнего молодого человека (стаж - 8 лет).
В результате ДТП 27-летняя пассажирка микроавтобуса получила травмы, с которыми была доставлена на «скорой» в одну из больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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