В «старой» части Самары отремонтируют крыши 120 домов

Речь идет про крыши 6 домов на улице Венцека, 8 домов на улице Водников, 10 домов на Галактионовской, 2 домов на Запланном переулке, 1 дома на улице Затонной, 3 домов на Комсомольской, 6 домов на улице Братьев Коростелевых, 1 дома на улице Крупской, 18 домов на улице Куйбышева, 6 домов на Ленинградской, 3 домов на Ленинской, 12 домов на Молодогвардейской и Некрасовской, 4 домов на Пионерской, 9 домов на улице Степана Разина, 2 домов на переулке Репина, 19 домов на улице Садовой, 8 домов на Самарской, 5 домов на улице Алексея Толстого, 18 домов на Фрунзе и 23 домов на улице Чапаевской.Аукцион в электронной форме состоится 13 февраля. Работы будут выполнены в период с 1 апреля по 31 декабря нынешнего года.