В спорткомплексе «Орбита» заработает бассейн

С 23 января универсальный спорткомплекс «Орбита», расположенный на улице Ново-Вокзальной, запустит продажу абонементов в 25-метровый бассейн.



В «лягушатнике» будет проходить обучение плаванию, а хозяевами второй ванны станут юные спортсмены и обычные любители водных процедур. В стоимость абонемента (300 рублей для рядовых посетителей и 200 рублей для пенсионеров) входит и посещение сауны.



По соседству расположилось мини-кафе и даже небольшой конференц-зал зал, где со временем устроят просмотр спортивных фильмов. Здесь же разместится методический центр, будет возможность проводить обучающие семинары и занятия. Ничего подобного на других спорткомплексах областного центра нет. «Орбита» по своему техническому и спортивному оснащению стала флагманом областного спорта.



Ежедневно в спорткомплексе тренируются и повышают спортивное мастерство несколько тысяч человек. Здесь же можно проводить соревнования самого высокого ранга.