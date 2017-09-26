В создании мультимедийного исторического парка в Самаре участвуют жители

В Самарской области идет работа над региональной частью проекта, в который один за другим включаются города страны. Это мультимедийный исторический парк - выставочный проект, посвященный истории государства с древнейших времен до наших дней.



Задача проекта «Россия - Моя история» - дать объективную оценку событиям прошлого и попытаться заново их осмыслить. А формат предполагается самый современный, с новыми типами носителей, по образцу исторического парка, открывшегося полтора года назад в павильоне ВДНХ в Москве. Экспозиция была сформирована на основе мультимедийных выставок под брендом «Моя история». Концепция предусматривает отказ от привычных артефактов в музейных витринах. Вместо них - мультимедийная техника, кинозалы, интерактивные 3D-носители с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, интерактивные панорамы и декорации. На ВДНХ так строятся четыре действующие экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия - Моя история. 1945 - 2016». Мультимедийные исторические парки в течение первого полугодия текущего года уже были открыты в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе. На очереди - Самара.



Музейный призыв



В июне Самарский историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина в рамках подготовки регионального контента исторического парка «Россия - Моя история» объявил о проведении общественной акции «Самарская область. Пишем историю вместе!». Она подразумевает участие в проекте всех неравнодушных жителей губернии, имеющих свои семейные архивы с документами, фотографиями, старыми газетами, книгами.



- Нам было интересно, чем в истории гордятся жители Самарской области, чем интересуются, какие события вспоминают с болью и сожалением, что их радовало в XX веке и начале XXI. Ведь у каждого своя историческая память, которая хранится в личных семейных архивах и передается из поколения в поколение, - рассказывает заместитель директора музея им. П.В. Алабина, руководитель проекта Галина Анисимова. - Мы попросили жителей Самарской области поделиться своими историями, фото- и видеоматериалами. И люди откликнулись, их материалы поступают и поступают к нам в музей.



К работе над региональным контентом исторического парка «Россия - Моя история» подключились и ведущие самарские исследователи, краеведы. В итоге музей начал проводить цикл встреч с людьми, чьи исследовательские проекты и материалы будут использованы в региональном контенте мультимедийного исторического парка.



Внимание на экран



Первой темой в рамках задуманного цикла стала интереснейшая работа кандидата исторических наук, доцента кафедры гуманитарных дисциплин Самарского медицинского института «Реавиз», автора книг о Великой Отечественной войне Ольги Бушуевой. С ней два дня назад встретились ученики Самарского технического лицея, ветераны. Речь шла об истории создания Книги Памяти Самарской области.



- Ничто не взято из головы, весь материал - результат работы в архивах, райвоенкоматах и с родственниками погибших фронтовиков. При этой работе удалось установить 20 солдат Великой Отечественной - уроженцев Куйбышевской области, имен которых до сих пор нет в областной Книге Памяти. Собственно, и Книга на протяжении многих лет создается и пополняется так же, по крупицам, - уточняет Ольга Бушуева.



- В наше время о войне подается очень много самой разной информации, порой противоречивой. Мы войны не видели, но осознаем, как это страшно. Это правильно, что период 1940-х годов задумано представить в самых разных форматах. Всего о военной мощи страны мы не узнаем, там много секретного, а вот о силе духа знания и эмоции получим, - уверена девятиклассница Самарского технического лицея Ангелина Дементьева.



Помним всех поименно



Сейчас историк Ольга Бушуева решает задачу создания «Электронной базы данных безвозвратных людских потерь Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны». Официально работа пока не представлена, но у читателей «Самарской газеты» есть возможность узнать о многих цифрах и фактах из этого исследования.



Итак, на сегодня подсчет следующий. В Великую Отечественную погибли 216 900 уроженцев Куйбышевской области (прежде обычно называлась цифра 200 тысяч). Из них 70% составляли жители сел и небольших поселков, поскольку у многих горожан была бронь заводов, научных организаций. За годы войны сельское население нашей области сократилось на 25% - с учетом того, что дети все-таки рождались, хотя, конечно, немного. А население всей Куйбышевской области, с учетом городов, сократилось на 10%



Три четверти погибших - в возрасте до 35 лет. Самый возрастной из погибших куйбышевских военнослужащих Великой Отечественной был 1878 года рождения. Не так много среди погибших во Вторую мировую тех, кто участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах, поскольку многих выкосили именно те военные кампании. Подавляющее число погибших - рядовые.



В таблицах представлены точные данные, на каких территориях погибли наши земляки, в том числе за пределами границ СССР. Кстати, за пределами границ больше всего куйбышевцев погибло на территории Польши: 3 839 человек. Вот еще цифры, на которых прежде внимание заинтересованной общественности как-то не фиксировалось. Пик потерь пришелся на 1942 год. В 1941 году на фронтах погибло 14% от общего числа куйбышевцев-военнослужащих: 30 508 человек. В 1942 году - 30,3%: 65 720 человек. В 1943 году - 25,2%: 54 672 человека. В 1944 году - 14,8%: 32 130 человек. В 1945 году - 4,6%: 10 017 человек. Это те, чья дата гибели подтверждена документами. Но, как подчеркивает исследователь, немало тех, чьи имена находятся среди жертв войны с пометкой «пропал без вести»: дата неизвестна, документами не подтверждена. Поэтому общее число погибших куйбышевцев больше - те самые 216 900. Так что отголоски войны еще звучат, исторические изыскания продолжаются.