В следующий понедельник в Самаре перекроют ряд улиц
Причина - проведение Крестного хода, посвященного памяти последнего русского царя Николая II и его семьи. В мероприятии примет участие почти 300 человек.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в понедельник, 17 июля, с 10:20 будет временно ограничено движение транспорта по улице Ерошевского от Мичурина до Маломосковской, по улице Маломосковской от Ерошевского до Революционной, по Революционной от Маломосковской до Дыбенко, по Дыбенко от Революционной до Авроры, по Авроры от Дыбенко до Академического переулка, по Академическому переулку от Авроры до Ивана Булкина, по улице Ивана Булкина от Академического переулка до Дыбенко, по Дыбенко от Ивана Булкина до Карбышева, по Карбышева от Дыбенко до Аэродромной, по Аэродромной от Карбышева до Промышленности, по Измайловскому переулку от Промышленности до Бобруйской, по Бобруйской от Измайловского переулка до Можайского переулка.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в понедельник, 17 июля, с 10:20 будет временно ограничено движение транспорта по улице Ерошевского от Мичурина до Маломосковской, по улице Маломосковской от Ерошевского до Революционной, по Революционной от Маломосковской до Дыбенко, по Дыбенко от Революционной до Авроры, по Авроры от Дыбенко до Академического переулка, по Академическому переулку от Авроры до Ивана Булкина, по улице Ивана Булкина от Академического переулка до Дыбенко, по Дыбенко от Ивана Булкина до Карбышева, по Карбышева от Дыбенко до Аэродромной, по Аэродромной от Карбышева до Промышленности, по Измайловскому переулку от Промышленности до Бобруйской, по Бобруйской от Измайловского переулка до Можайского переулка.
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