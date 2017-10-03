В следующем году Самарский университет сможет принять свыше двух тысяч «бюджетников»

Прием документов, необходимых для поступления на 2559 бюджетных места по программам бакалавриата и программам специалитета очной и очно-заочной форм обучения начнется 20 июня 2018 года.Как сообщает пресс-служба Самарского университета, первая волна зачислений (80% от общего числа бюджетных мест) завершится 3 августа. Второй этап зачисления на бюджетные места (на 100% указанных мест) завершится 8 августа.