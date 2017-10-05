В сквере имени Рязанова начали укладывать плитку
Скоро в Самаре станет одним зеленым уголком больше. Возле дома №120 на улице Фрунзе начали разбивать сквер, который будет носить имя режиссера, почетного гражданина нашего города Эльдара Рязанова. Создатель известных всей стране кинолент родился в Самаре, жил в этом самом доме в 1941 - 1942 годах.
В сквере уже появилась система освещения, высадили живую изгородь из кустарника. Подрядная организация приступает к укладке плиточного покрытия в будущем сквере. До этого рабочие сняли старый асфальт и подготовили основание из щебня и песка c разделительным слоем полимерного материала. Новая плитка займет площадь 420 квадратных метров. Специалисты обещают, что она будет прочной и эстетичной. Укладывать плитку закончат 11 октября.
- Плитка морозостойкая, так что ей не повредят сезонные перепады температур. Гарантия - пять лет. Укладку сделаем по эскизу, предоставленному департаментом городского хозяйства и экологии, - сообщил ведущий инженер компании-подрядчика Олег Гайдаров. Главный специалист муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Андрей Лютиков заявил, что работы идут точно по графику. Контроль за сроками и качеством - постоянный.
В скором времени в зоне отдыха появится скульптурная композиция, изображающая легендарного режиссера сидящим на скамейке. Муниципалитет также работает над созданием музея, посвященного жизни и творчеству нашего знаменитого земляка. Эти мероприятия приурочены к 90-летнему юбилею режиссера, который отмечается в 2017 году.
Комментарии
Олег Фурсов, глава Самары:
- Эльдар Александрович внес огромный вклад в развитие кинематографа и культуры России. Он неоднократно приезжал в Самару и всегда тепло говорил о родном городе. Мы все помним его творения и очень бережно относимся к его наследию. Самарцы гордятся земляком. Поэтому мы считаем своим долгом увековечить память этого великого человека в нашем городе и сделаем все для того, чтобы память о нем жила как можно дольше.
Людмила Савченко, директор самарского Литературного музея:
- Музей Рязанова может стать еще одной визитной карточкой города. Он еще не открылся, а туристические компании уже наперебой задают вопросы о сотрудничестве. В качестве экспонатов в музее будет представлена мебель, которая тогда была включена в интерьер квартиры Рязановых, предметы быта, уникальные фотографии и личные вещи, многие из которых существуют в единственном экземпляре.
В сквере уже появилась система освещения, высадили живую изгородь из кустарника. Подрядная организация приступает к укладке плиточного покрытия в будущем сквере. До этого рабочие сняли старый асфальт и подготовили основание из щебня и песка c разделительным слоем полимерного материала. Новая плитка займет площадь 420 квадратных метров. Специалисты обещают, что она будет прочной и эстетичной. Укладывать плитку закончат 11 октября.
- Плитка морозостойкая, так что ей не повредят сезонные перепады температур. Гарантия - пять лет. Укладку сделаем по эскизу, предоставленному департаментом городского хозяйства и экологии, - сообщил ведущий инженер компании-подрядчика Олег Гайдаров. Главный специалист муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Андрей Лютиков заявил, что работы идут точно по графику. Контроль за сроками и качеством - постоянный.
В скором времени в зоне отдыха появится скульптурная композиция, изображающая легендарного режиссера сидящим на скамейке. Муниципалитет также работает над созданием музея, посвященного жизни и творчеству нашего знаменитого земляка. Эти мероприятия приурочены к 90-летнему юбилею режиссера, который отмечается в 2017 году.
Комментарии
Олег Фурсов, глава Самары:
- Эльдар Александрович внес огромный вклад в развитие кинематографа и культуры России. Он неоднократно приезжал в Самару и всегда тепло говорил о родном городе. Мы все помним его творения и очень бережно относимся к его наследию. Самарцы гордятся земляком. Поэтому мы считаем своим долгом увековечить память этого великого человека в нашем городе и сделаем все для того, чтобы память о нем жила как можно дольше.
Людмила Савченко, директор самарского Литературного музея:
- Музей Рязанова может стать еще одной визитной карточкой города. Он еще не открылся, а туристические компании уже наперебой задают вопросы о сотрудничестве. В качестве экспонатов в музее будет представлена мебель, которая тогда была включена в интерьер квартиры Рязановых, предметы быта, уникальные фотографии и личные вещи, многие из которых существуют в единственном экземпляре.
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