В сквере имени Рязанова начали укладывать плитку

В сквере уже появилась система освещения, высадили живую изгородь из кустарника. Подрядная организация приступает к укладке плиточного покрытия в будущем сквере. До этого рабочие сняли старый асфальт и подготовили основание из щебня и песка c разделительным слоем полимерного материала. Новая плитка займет площадь 420 квадратных метров. Специалисты обещают, что она будет прочной и эстетичной. Укладывать плитку закончат 11 октября.- Плитка морозостойкая, так что ей не повредят сезонные перепады температур. Гарантия - пять лет. Укладку сделаем по эскизу, предоставленному департаментом городского хозяйства и экологии, - сообщил ведущий инженер компании-подрядчика Олег Гайдаров. Главный специалист муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Андрей Лютиков заявил, что работы идут точно по графику. Контроль за сроками и качеством - постоянный.В скором времени в зоне отдыха появится скульптурная композиция, изображающая легендарного режиссера сидящим на скамейке. Муниципалитет также работает над созданием музея, посвященного жизни и творчеству нашего знаменитого земляка. Эти мероприятия приурочены к 90-летнему юбилею режиссера, который отмечается в 2017 году.- Эльдар Александрович внес огромный вклад в развитие кинематографа и культуры России. Он неоднократно приезжал в Самару и всегда тепло говорил о родном городе. Мы все помним его творения и очень бережно относимся к его наследию. Самарцы гордятся земляком. Поэтому мы считаем своим долгом увековечить память этого великого человека в нашем городе и сделаем все для того, чтобы память о нем жила как можно дольше.- Музей Рязанова может стать еще одной визитной карточкой города. Он еще не открылся, а туристические компании уже наперебой задают вопросы о сотрудничестве. В качестве экспонатов в музее будет представлена мебель, которая тогда была включена в интерьер квартиры Рязановых, предметы быта, уникальные фотографии и личные вещи, многие из которых существуют в единственном экземпляре.