В сквере Высоцкого появился «Тополь Победы»

Посадочный материал специально вырастили в лаборатории из почек дерева, оставшегося целым во время Битвы за Сталинград во время Великой Отечественной войны. Теперь сотрудники МТС, волонтеры, представители общественных организаций высаживают тополя в своих городах.Администрация Самарского района поддержала акцию, а также обеспечила ее участников необходимым инвентарем. Помимо тополя в сквере имени Высоцкого были высажены кусты сирени.В этом году «Тополя Победы» появятся помимо Самары еще в 14 городах.