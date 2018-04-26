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В сквере Высоцкого появился «Тополь Победы»

В среду, 25 апреля, по инициативе оператора связи МТС в Самарском районе прошла торжественная акция, к которой присоединились местные жители и ветераны Великой Отечественной войны. В сквере Высоцкого был высажен «Тополь Победы».

Посадочный материал специально вырастили в лаборатории из почек дерева, оставшегося целым во время Битвы за Сталинград во время Великой Отечественной войны. Теперь сотрудники МТС, волонтеры, представители общественных организаций высаживают тополя в своих городах.

Администрация Самарского района поддержала акцию, а также обеспечила ее участников необходимым инвентарем. Помимо тополя в сквере имени Высоцкого были высажены кусты сирени.

В этом году «Тополя Победы» появятся помимо Самары еще в 14 городах.
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Дата: 26 апреля 2018 , 14:47
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Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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