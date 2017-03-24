В сквере Калинина будет реконструирована детская площадка
Об этом глава Самары Олег Фурсов заявил в ходе очередного личного приема граждан.
На приеме были рассмотрены вопросы транспорта и безопасности дорожного движения, нарушений общественного порядка и правил благоустройства.
Жительница Безымянки Мария Веселева обратилась к Олегу Фурсову с просьбой расширить и реконструировать детскую площадку в районе сквера имени Калинина, а также снести незаконные торговые объекты, расположенные неподалеку.
Глава Самары поручил администрации Промышленного района выделить средства на реконструкцию детской площадки, отметив, что незаконные киоски уже включены в списки по демонтажу и будут убраны в начале мая.
Кроме того, в ходе приема самарцы обратили внимание мэра на необходимость установки светофора на перекрестке улиц Красноармейской и Ленинской. С этой просьбой к главе Самары обратилась жительница Кристина Емец. Рядом с этим перекрестком располагается сквер, где гуляют местные жители, в том числе дети.
Олег Фурсов поручил руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову во взаимодействии с органами полиции провести установку светофора на данном перекрестке, а также смонтировать вдоль дороги специальные ограждения. Они появятся до сентября этого года.
Отметим, что в настоящее время ведется активная работа по исполнению поручений, сделанных по итогам предыдущих обращений граждан. По просьбе жительницы Самары Людмилы Изотовой по постоянной схеме было обеспечено водоснабжение домов №15 и 19 по улице Затонной. Самарчанке Юлии Широкиной, обратившейся к Олегу Фурсову в феврале этого года, было предоставлено жилое помещение из маневренного фонда. Помимо этого, ряд поручений, сделанных в ходе предыдущих приемов и связанных с вопросами благоустройства, будет исполнен с наступлением подходящих погодных условий.
На приеме были рассмотрены вопросы транспорта и безопасности дорожного движения, нарушений общественного порядка и правил благоустройства.
Жительница Безымянки Мария Веселева обратилась к Олегу Фурсову с просьбой расширить и реконструировать детскую площадку в районе сквера имени Калинина, а также снести незаконные торговые объекты, расположенные неподалеку.
Глава Самары поручил администрации Промышленного района выделить средства на реконструкцию детской площадки, отметив, что незаконные киоски уже включены в списки по демонтажу и будут убраны в начале мая.
Кроме того, в ходе приема самарцы обратили внимание мэра на необходимость установки светофора на перекрестке улиц Красноармейской и Ленинской. С этой просьбой к главе Самары обратилась жительница Кристина Емец. Рядом с этим перекрестком располагается сквер, где гуляют местные жители, в том числе дети.
Олег Фурсов поручил руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову во взаимодействии с органами полиции провести установку светофора на данном перекрестке, а также смонтировать вдоль дороги специальные ограждения. Они появятся до сентября этого года.
Отметим, что в настоящее время ведется активная работа по исполнению поручений, сделанных по итогам предыдущих обращений граждан. По просьбе жительницы Самары Людмилы Изотовой по постоянной схеме было обеспечено водоснабжение домов №15 и 19 по улице Затонной. Самарчанке Юлии Широкиной, обратившейся к Олегу Фурсову в феврале этого года, было предоставлено жилое помещение из маневренного фонда. Помимо этого, ряд поручений, сделанных в ходе предыдущих приемов и связанных с вопросами благоустройства, будет исполнен с наступлением подходящих погодных условий.
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