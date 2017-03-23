В скверах на площади Куйбышева будут спиливать старые и больные деревья
На этой неделе в «СГ» поступил звонок от жителей, обеспокоенных тем, что в Самаре спиливают деревья. Недоумение вызвали действия рабочих в сквере на площади имени Куйбышева - рядом с Домом актера. Там спилили несколько тополей.
Заместитель директора по производству муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» Людмила Якубовская объяснила: работы проводятся ради безопасности горожан. Зеленые насаждения только выглядели крепкими, а проверка, которую провели специалисты, выявила, что они больны. Тополь - ломкое дерево, при сильных порывах ветра есть риск, что нездоровые растения сломаются и рухнут на тротуар. Поэтому деревья было необходимо вырубить.
- В сквере гуляет много людей, сюда приходят с детьми, крайне важно обеспечить их безопасность. К тому же пухонесущие тополя наносят вред страдающим аллергией, и в Самаре их стараются заменять другими породами, - сообщила Людмила Якубовская.
Кстати, сейчас самое подходящее время для валки деревьев. Эти работы обычно выполняют ранней весной, когда в растениях нет активного сокодвижения. На освободившихся местах планируется посадить новые деревья - ели, липы или рябины. В этом году начнется реконструкция площади имени Куйбышева, так что в прилегающих скверах обязательно приведут в порядок зеленые насаждения.
Заместитель директора по производству муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» Людмила Якубовская объяснила: работы проводятся ради безопасности горожан. Зеленые насаждения только выглядели крепкими, а проверка, которую провели специалисты, выявила, что они больны. Тополь - ломкое дерево, при сильных порывах ветра есть риск, что нездоровые растения сломаются и рухнут на тротуар. Поэтому деревья было необходимо вырубить.
- В сквере гуляет много людей, сюда приходят с детьми, крайне важно обеспечить их безопасность. К тому же пухонесущие тополя наносят вред страдающим аллергией, и в Самаре их стараются заменять другими породами, - сообщила Людмила Якубовская.
Кстати, сейчас самое подходящее время для валки деревьев. Эти работы обычно выполняют ранней весной, когда в растениях нет активного сокодвижения. На освободившихся местах планируется посадить новые деревья - ели, липы или рябины. В этом году начнется реконструкция площади имени Куйбышева, так что в прилегающих скверах обязательно приведут в порядок зеленые насаждения.
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