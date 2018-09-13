В сквер Мичурина "прикатили" трамвай

В Самаре по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили сквер Мичурина. Там привели в порядок пешеходные дорожки, разбили клумбы, установили детскую площадку.Также в сквере появился арт-объект - декоративный трамвай. Он расположен у входа со стороны улицы Мичурина. На «окнах» изобразили схему трамвайных маршрутов. Также жители и гости Самары смогут прочитать историческую справку о появлении электрического транспорта в нашем городе. Арт-объект создавали в Архитектурном бюро Дмитрия Храмова.Помимо трамвая на территории сквера Мичурина появились оригинальные лавочки.