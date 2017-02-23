В школе №7 в Крутых Ключах открылся музей Калашникова
В торжественной церемонии открытия нового музея приняли участие руководитель департамента образования Лилия Галузина, ветераны и учащиеся школы №7.
В этот день в микрорайоне Крутые Ключи появилось еще одно знаковое место.
- Что такое музей, особенно школьный? Это уникальное пространство: с одной стороны – хранилище прошлого, с другой – послание в будущее, - отметила Лилия Галузина. – Он становится центром притяжения детей и родителей, педагогов и ветеранов. Музей только открылся, а сколько уже у него друзей и единомышленников!
Первую экскурсию для собравшихся провели школьники. В совсем еще "молодом" музее немало интересных экспонатов. Есть среди них и два экземпляра стрелкового автоматического оружия серии АК-74. Завершилось мероприятие экскурсией по интерактивным зонам музея. В лазерном тире можно испытать и потренировать свою меткость, а в зоне «Патриот» проверить эрудицию и знание истории.
В этот день в микрорайоне Крутые Ключи появилось еще одно знаковое место.
- Что такое музей, особенно школьный? Это уникальное пространство: с одной стороны – хранилище прошлого, с другой – послание в будущее, - отметила Лилия Галузина. – Он становится центром притяжения детей и родителей, педагогов и ветеранов. Музей только открылся, а сколько уже у него друзей и единомышленников!
Первую экскурсию для собравшихся провели школьники. В совсем еще "молодом" музее немало интересных экспонатов. Есть среди них и два экземпляра стрелкового автоматического оружия серии АК-74. Завершилось мероприятие экскурсией по интерактивным зонам музея. В лазерном тире можно испытать и потренировать свою меткость, а в зоне «Патриот» проверить эрудицию и знание истории.
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