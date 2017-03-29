В школе № 122 прошел ежегодный интеллектуальный марафон «Заряди мозги»

В этот раз интеллектуальный марафон был посвящен Году экологии в России. В состязании приняли участие более 300 ребят со второго по 11-ый класс. Особыми гостями мероприятия стали воспитанники детского сада № 33.Ребята успешно преодолели все 12 станций: «Птичий переполох», «Зеленая аптека», «Грибное царство», «Эко-викторина», «Красное и черное» и т.д. Одну из станций возглавляли представители общественной организации поддержки инициативы Президента в области здоровьесбережения нации «Общее дело». Школьники выполняли разнообразные интеллектуальные, спортивные и творческие задания на экологическую тематику. Последним заданием марафона стал творческий конкурс, где ребята должны были озвучить знаменитые советские мультфильмы на экотему. Все участники получили дипломы, а победители – вкусные и сладкие призы.