В школах Самары прошла неделя финансовой грамотности
С 9 по 16 апреля 2017 года прошла Всероссийская неделя финансовой грамотности.
Сбербанк выступил генеральным партнёром проекта и провёл цикл мероприятий для школьников и их родителей. Обучить школьников азам финансового планирования, познакомить с работой банковской сферы, возможными рисками и способами защиты своих прав — на решение этих задач был нацелен весь образовательный проект. На территории Поволжского банка в мероприятиях приняли участия более 700 школьников. В Самаре банк провёл 5 мероприятий для более, чем 140 школьников. Обучающие мероприятия прошли для учащихся 3 школ. Ученики 7-9 классов приняли участие в интерактивно-образовательных квестах по истории денег и основам финансовой грамотности. Для школьников 10-11 классов Сбербанк провел открытые уроки по финансовой грамотности, эффективному планированию накоплений и ведению расходов. Также для учащихся и их родителей прошли вебинары по теме «Как сохранить и приумножить деньги».
По словам Председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимира Ситнова, работа по повышению финансовой грамотности населения – один из приоритетов Сбербанка. В банке действует целый ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Данные программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.
Владимир Ситнов, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:
«Работа с молодежью – одно из ключевых направлений деятельности Сбербанка. Школьники и студенты – наши потенциальные клиенты и сотрудники. Именно поэтому нам важно, чтобы ребята как можно раньше научились грамотно управлять своими финансами, важно привить им основы финансовой культуры. Уже сегодня мы формируем правильную культуру, отношение к банкам, их услугам, а также формируем престиж работы в банковской системе. Мы считаем, что Неделя финансовой грамотности – важное мероприятие, которое поможет нашим клиентам, всем гражданам не только повысить собственное благосостояние, но и ответственно относиться к собственным и заемным средствам, а также привить такое же отношение своим детям. Это серьезная работа, которую ведет Министерство финансов. Мы, как социально ответственный банк, будем вносить свой вклад в эту работу».
Любовь Картамышева, директор МБОУ Гимназии №1 г.о. Самара:
«Участие во Всероссийской Неделе финансовой грамотности мы рассматриваем как одно из значительных событий в работе гимназии. В апреле 2017 года старшеклассники, выбравшие экономический профиль обучения, были погружены в среду профессионалов банковского дела. Квест-игра, проведенная для обучающихся гимназии в одном из офисов Сбербанка, безусловно, окажет влияние на будущее профессиональное самоопределение участников. Ознакомление с работой банка, получение практических знаний, образцы простых и понятных вариантов решения финансовых проблем потенциальных клиентов банка – это пример прекрасно выстроенной и продуманной учебной программы. Проекты, подобные Неделе финансовой грамотности, несомненно, крайне необходимы и востребованы в современной школе, они расширяют спектр профессиональных проб и стажировок обучающихся».
Альмира Хамзина, директор МБОУ СОШ №177 г.о. Самара:
«Детям всё понравилось, они с удовольствием послушали лекции специалистов банка по финансовой грамотности. Конечно, подобные мероприятия сегодня очень важны. Кто-то из учащихся сможет определиться в выборе будущей профессии на основе того, что предлагает Сбербанк. В подобном мероприятии мы участвуем впервые. Тем не менее являемся постоянными гостями в музее Сбербанка, все классы уже там побывали. С удовольствием еще раз примем участие в такой акции».
Организатор Недели финансовой грамотности — Минфин России. Партнерами Недели выступили региональные министерства финансов, финансовые институты, а также образовательные учреждения, которые провели на своих площадках бесплатные лекции, семинары, экскурсии и игры.
Информация о мероприятиях недели на сайте вашифинансы.рф/week-fin/.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Сбербанк выступил генеральным партнёром проекта и провёл цикл мероприятий для школьников и их родителей. Обучить школьников азам финансового планирования, познакомить с работой банковской сферы, возможными рисками и способами защиты своих прав — на решение этих задач был нацелен весь образовательный проект. На территории Поволжского банка в мероприятиях приняли участия более 700 школьников. В Самаре банк провёл 5 мероприятий для более, чем 140 школьников. Обучающие мероприятия прошли для учащихся 3 школ. Ученики 7-9 классов приняли участие в интерактивно-образовательных квестах по истории денег и основам финансовой грамотности. Для школьников 10-11 классов Сбербанк провел открытые уроки по финансовой грамотности, эффективному планированию накоплений и ведению расходов. Также для учащихся и их родителей прошли вебинары по теме «Как сохранить и приумножить деньги».
По словам Председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Владимира Ситнова, работа по повышению финансовой грамотности населения – один из приоритетов Сбербанка. В банке действует целый ряд программ: как совместных (в частности, с Минфином и Банком России), так и реализуемых самостоятельно. Данные программы охватывают все категории населения страны: от школьников до пенсионеров.
Владимир Ситнов, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк:
«Работа с молодежью – одно из ключевых направлений деятельности Сбербанка. Школьники и студенты – наши потенциальные клиенты и сотрудники. Именно поэтому нам важно, чтобы ребята как можно раньше научились грамотно управлять своими финансами, важно привить им основы финансовой культуры. Уже сегодня мы формируем правильную культуру, отношение к банкам, их услугам, а также формируем престиж работы в банковской системе. Мы считаем, что Неделя финансовой грамотности – важное мероприятие, которое поможет нашим клиентам, всем гражданам не только повысить собственное благосостояние, но и ответственно относиться к собственным и заемным средствам, а также привить такое же отношение своим детям. Это серьезная работа, которую ведет Министерство финансов. Мы, как социально ответственный банк, будем вносить свой вклад в эту работу».
Любовь Картамышева, директор МБОУ Гимназии №1 г.о. Самара:
«Участие во Всероссийской Неделе финансовой грамотности мы рассматриваем как одно из значительных событий в работе гимназии. В апреле 2017 года старшеклассники, выбравшие экономический профиль обучения, были погружены в среду профессионалов банковского дела. Квест-игра, проведенная для обучающихся гимназии в одном из офисов Сбербанка, безусловно, окажет влияние на будущее профессиональное самоопределение участников. Ознакомление с работой банка, получение практических знаний, образцы простых и понятных вариантов решения финансовых проблем потенциальных клиентов банка – это пример прекрасно выстроенной и продуманной учебной программы. Проекты, подобные Неделе финансовой грамотности, несомненно, крайне необходимы и востребованы в современной школе, они расширяют спектр профессиональных проб и стажировок обучающихся».
Альмира Хамзина, директор МБОУ СОШ №177 г.о. Самара:
«Детям всё понравилось, они с удовольствием послушали лекции специалистов банка по финансовой грамотности. Конечно, подобные мероприятия сегодня очень важны. Кто-то из учащихся сможет определиться в выборе будущей профессии на основе того, что предлагает Сбербанк. В подобном мероприятии мы участвуем впервые. Тем не менее являемся постоянными гостями в музее Сбербанка, все классы уже там побывали. С удовольствием еще раз примем участие в такой акции».
Организатор Недели финансовой грамотности — Минфин России. Партнерами Недели выступили региональные министерства финансов, финансовые институты, а также образовательные учреждения, которые провели на своих площадках бесплатные лекции, семинары, экскурсии и игры.
Информация о мероприятиях недели на сайте вашифинансы.рф/week-fin/.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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