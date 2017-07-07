В середине мая 2018 года в Самару привезут кубок Чемпионата мира по футболу

Трофей привезут в 24 российских города. В первой части тура, в 2017 году, кубок доставят в Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Во второй части, в 2018 году, во Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.



В Самаре Кубок мира будет "гостить" с 13 по 16 мая.

В каждом городе кубок будет выставляться в специальных шатрах, где его смогут бесплатно увидеть все желающие. Встречать трофей будут известные жители России – послы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™: знаменитые футболисты, актеры и другие общественные деятели.