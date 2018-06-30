В сентябре заработает первая очередь агропарка возле Радиоцентра

- Благодаря мировому первенству мы получили возможность показать условия, которые сегодня можем предложить бизнесу. Иностранные партнеры уезжают в том числе с желанием продолжить сотрудничество, - отметил Кобенко. В настоящее время у Самарской области налажены торговоэкономические отношения более чем с сотней стран. Но губернии есть что предложить и новым партнерам.По словам главы министерства, в рамках подготовки к Чемпионату было организовано несколько промышленных площадок с достойными стартовыми условиями.Финансовые вложения бюджетов всех уровней, связанные с проведением мундиаля (вместе со строительством стадиона), превысили 50 млрд рублей. При этом 32 млрд направили на создание необходимой инфраструктуры. Благодаря Чемпионату в регионе было отремонтировано свыше 213 и построено более 23 км дорог. В Самаре открыты две пятизвездочных гостиницы - Lotte и 7 Avenue. Общий номерной фонд достиг 14 тысяч помещений и способен вместить больше 32 тысяч постояльцев.- За последние пять лет нам удалось создать и поддерживать дополнительно 28 тысяч рабочих мест. Многие из них сохранятся и после окончания первенства - это работа в туристической, гостиничной, транспортной сферах, в местах общественного питания, - пояснил Кобенко.Кроме того, подготовка к футбольному первенству дала дополнительный толчок развитию частно-государственного партнерства. Был реконструирован аэропорт Курумоч, построен многофункциональный госпиталь «Мать и дитя».- По предварительным подсчетам, суммарный экономический эффект от подготовки к Чемпионату мира для региона - 73 млрд рублей, что составляет почти 6% областного ВВП, - подытожил Кобенко.На стадионе «Самара Арена» после Чемпионата планируется проводить не только матчи, но и концерты, выставки, фестивали, ярмарки. Cреди перспективных статей дохода стадиона - проведение деловых мероприятий и сдача площадей в аренду.Также глава министерства сообщил, что первая очередь агропарка, расположенного на территории Радиоцентра, будет запущена в эксплуатацию в сентябре. Региональные власти намерены способствовать доступу на площадку не только крупных производителей, но и крестьянско-фермерских хозяйств. Это поможет продукции небольших предприятий попасть на прилавки.- Сейчас торговые сети испытывают потребность в поставках местных овощей и фруктов, агропарк поможет удовлетворить спрос, - считает Кобенко.В агропарке будут производиться мойка, фасовка, хранение и транспортировка урожая. Единовременно здесь можно разместить до 12 тысяч тонн продукции.