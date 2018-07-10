В сентябре на Красноармейском спуске появится памятник Петру Алабину

Инициатива установки монумента этому историческому деятелю принадлежит руководству города. В 2016 году проект памятника Алабину утвердила конкурсная комиссия мэрии, большинством голосов была выбрана работа скульптора Карэна Саркисова. Расходы на создание монумента взяли на себя местные инвесторы. По соглашению сторон впоследствии памятник передадут в безвозмездный дар городу.Весной этого года Саркисов рассказал на своей страничке в одной из соцсетей, что фигура Алабина высотой три метра уже отлита в бронзе, впоследствии ее покроют патиной.- К сожалению, точная дата установки памятника пока не определена, - рассказал заместитель руководителя управления главного архитектора городской администрации Алексей Самарцев. - Ориентировочно это произойдет осенью. Промедление связано с чисто техническими моментами. Но мы надеемся, что все сложности в ближайшее время будут устранены.Сейчас на Красноармейском спуске уже подготовлен гранитный постамент под скульптуру, благоустроена территория вокруг.Памятник Петру Алабину - вторая монументальная работа Карэна Саркисова в Самаре. Скульптор также является автором памятника основателю города, князю Григорию Засекину. Скульптура установлена на набережной, сам воевода изображен на коне, в руках держит хоругвь. Высота памятника составляет восемь метров.Говоря о своей новой работе, Саркисов написал в соцсети: «Петр Владимирович Алабин личность известная не только для Самары, но в этом городе он провел достаточно много времени и сделал много для истории края. В Самаре есть музей имени П.В. Алабина, где собрано много интересного о нем и о его деяниях во благо родины. Без материальной поддержки музея создание скульптуры было бы невозможно. Надеюсь, памятник станет достойным знаком памяти нашего поколения о великих предках прошлых столетий».