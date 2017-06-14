В сборах с «Крыльями» не участвуют 13 игроков выступавших за команду в минувшем сезоне
Самарские футболисты отправились готовиться к новому сезону ФНЛ в Сербию.
Как сообщает пресс-служба ПФК «Крылья Советов», учебно-тренировочный сбор пройдет в национальном футбольном центре, в городе Стара-Пазова. В расположении команды сейчас находятся:
Вратари - Евгений Конюхов, Виталий Шильников, Артем Леонов, Артем Смирнов
Защитники - Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Милан Родич, Кирилл Гоцук, Михаил Тихонов
Полузащитники - Евгений Башкиров, Вячеслав Зинков, Срджан Мияйлович, Алан Чочиев, Геннадий Киселев, Олег Ланин, Азер Алиев, Павел Голышев.
Нападающие - Сергей Корниленко, Илья Визнович, Павел Кудряшов
На сборы по тем или иным причинам не поехали 13 футболистов, которые выступали за «Крылья» в минувшем сезоне.
Уже точно известно, что с тремя из них контракты продлеваться не будут. Это – Александр Глеб, Артем Громов и Сандро Цвейба.
По сообщению пресс-службы «Крыльев Советов», голкипер Гиорги Лория в данный момент восстанавливается после травмы, а защитник Шелдон Бато находится в расположении сборной Тринидада и Тобаго.
Как рассказал sgpress.ru генеральный директор самарской команды Виталий Шашков, по семейным обстоятельствам отсутствует еще один защитник – бразилец Жозе Надсон. Также, по его словам, Сергей Ткачев и Александр Зуев вернулись в ЦСКА и «Спартак» соответственно. Они находились в «Крыльях» в краткосрочной аренде.
- По все остальным персоналиям мы решаем вопросы, ведем переговоры с футболистами, - сообщил Виталий Шашков.
В частности, это касается Георгия Зотова и Ивана Таранова. Последний, к слову, восстановился после травмы.
Добавим, что по неофициальным данным из «Крыльев» точно уйдут Кристиан Паскуато, Джанни Бруно и Берат Садик. Однако, пока в клубе эту информацию не подтверждают.
Как сообщает пресс-служба ПФК «Крылья Советов», учебно-тренировочный сбор пройдет в национальном футбольном центре, в городе Стара-Пазова. В расположении команды сейчас находятся:
Вратари - Евгений Конюхов, Виталий Шильников, Артем Леонов, Артем Смирнов
Защитники - Сергей Божин, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Милан Родич, Кирилл Гоцук, Михаил Тихонов
Полузащитники - Евгений Башкиров, Вячеслав Зинков, Срджан Мияйлович, Алан Чочиев, Геннадий Киселев, Олег Ланин, Азер Алиев, Павел Голышев.
Нападающие - Сергей Корниленко, Илья Визнович, Павел Кудряшов
На сборы по тем или иным причинам не поехали 13 футболистов, которые выступали за «Крылья» в минувшем сезоне.
Уже точно известно, что с тремя из них контракты продлеваться не будут. Это – Александр Глеб, Артем Громов и Сандро Цвейба.
По сообщению пресс-службы «Крыльев Советов», голкипер Гиорги Лория в данный момент восстанавливается после травмы, а защитник Шелдон Бато находится в расположении сборной Тринидада и Тобаго.
Как рассказал sgpress.ru генеральный директор самарской команды Виталий Шашков, по семейным обстоятельствам отсутствует еще один защитник – бразилец Жозе Надсон. Также, по его словам, Сергей Ткачев и Александр Зуев вернулись в ЦСКА и «Спартак» соответственно. Они находились в «Крыльях» в краткосрочной аренде.
- По все остальным персоналиям мы решаем вопросы, ведем переговоры с футболистами, - сообщил Виталий Шашков.
В частности, это касается Георгия Зотова и Ивана Таранова. Последний, к слову, восстановился после травмы.
Добавим, что по неофициальным данным из «Крыльев» точно уйдут Кристиан Паскуато, Джанни Бруно и Берат Садик. Однако, пока в клубе эту информацию не подтверждают.
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