В самарском зоопарке отметят Всемирный день охраны окружающей среды

Экологический праздник, который в этом году отмечает свое 45-летие, пройдет в следующий вторник, 6 июня, в 13:00.



Как сообщает пресс-служба самарского зоопарка, юные посетители примут участие в экологической игре «Цветик - семицветик», которая будет посвящена животному и растительному миру. Также будут подготовлены интересные конкурсы, викторины и подвижные игры. Кроме того, в рамках совместного экологического проекта «Зоопарк моей мечты» в мероприятии примут участие «ЦДТ «Восход», театральная студия «ВиР» представит спектакль «Разноцветные зверята».