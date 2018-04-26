В самарском театре поставили «Кармен»

Музыка, хорошо известная даже тем, кто никогда не слышал ни одной оперы, звучит в исполнении оркестра восхитительно (дирижер-постановщик - заслуженный деятель искусств России Александр Анисимов). Хор девушек-работниц сигарной фабрики журчит как ангельские песнопения (хормейстер-постановщик - Ольга Сафронова). И с этой звуковой пасторалью резко контрастирует нарочито грубое оформление постановки. Художник Елена Соловьева создает для солдат и работниц фабрики соответствующую обстановку: стены выглядят обшарпанными, плитка потертой, наряды (которые соответствуют примерно середине ХХ века) - бедными. Однако это не вызов вкусу публики, а декорации для «фильма», который ставит главный режиссер.Заслуженный деятель искусств России Георгий Исаакян (Москва) приближает постановку к кинематографу, обращаясь к популярному на большом экране сюжету: жизненный финал заставляет героя вспомнить тот путь, который привел его в эту точку. Хозе накануне казни заново проживает всю историю гибельной страсти с роковой красавицей Кармен. Потрясающе точные драматические работы солистов полностью отвечают «кинематографической» задумке режиссера - в противном случае «крупные планы» не удались бы.Солистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка России Надежда Бабинцева пела премьеру сразу после вручения «Золотой Маски» (за роль в спектакле «Пассажирка»). Ее Кармен не пошло размалеванная женщина-вамп с хрестоматийным цветком в волосах (за сдержанный внешний облик еще раз спасибо Елене Соловьевой), но женщина, обладающая магнетическим притяжением, увлекающая мужчин в свои сети непреодолимой силой обаяния. Устоять не удалось ни капралу Хозе (солист Московского государственного академического детского музыкального театра имени Натальи Сац Руслан Юдин), ни тореадору Эскамильо (солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Станислав Трифонов), ни самарской публике.- Это шестая или седьмая версия «Кармен» за всю историю самарской оперы, и, наверное, пришла пора сказать что-то новое. Наша постановка начинается с Хозе, который ожидает казни, и весь спектакль - пленка, которая отматывается назад. Такой подход придает спектаклю остроту и некую «кинематографичность», что позволяет говорить со зрителем на одном языке. Думаю, это и есть цель сегодняшнего театра - современный человек ощущает как свою историю, основанную на материале XIX века.- «Кармен» - моя визитная карточка, спектакль всегда давался мне легко. Многие говорят, что Кармен - это я, но мне кажется, они ошибаются. Центральная история - отношения мужчины и женщины - вечная. Она позволяет спектаклю жить и органично выглядеть в современном прочтении. В пермском театре я играла женщину, которой не повезло, ей не удалось встретить мужчину сильнее себя. А здесь у меня очень яркий Эскамильо: когда он выходит, все взгляды устремлены на него.- Мне близок образ героя, играть ничего не надо - просто достаю это душевное состояние из какой-то части себя. Режиссер привнес в постановку свои интересные находки, но не сломал в «Кармен» то, что дорого публике.