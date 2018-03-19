В самарском театре покажут спектакль о раскулачивании

В субботу, 24 марта, и в воскресенье, 25 марта, в «Учебном театре» при Самарском государственном институте культуры пройдут показы спектакля «Зулейха открывает глаза» (16+). Сценическую версию романа российской писательницы татарского происхождения Гузели Яхиной о раскулачивании в 30-х годах XX века представит студентка режиссерского отделения И.Пашкевич.Актерские работы - студентов курса доцента Ольги Рябовой.Начало: 24 марта в 18:00, 26 марта в 15:00Где: улица Фрунзе 138, II корпус СГИК.