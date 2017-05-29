В самарском парке Гагарина бесплатно научат танцевать буги-вуги и рок-н-ролл

Самара присоединилась к всероссийской акции «Танцуй в парках».



В рамках проекта всё лето в парке Гагарина будут бесплатно учить акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги.



Как сообщается на сайте Всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла, первый урок пройдет в субботу, 3 июня, в 17:00. На протяжении мероприятия будет работать преподаватель, который научит элементарным движениям всех желающих.



На открытии 3 июня выступят лучшие спортсмены Самарской области по акробатическому рок-н-роллу и группа Dance Machine. Также гостей ждут мастер-классы, шоу ходулистов от театра Пластилиновый дождь, фотобудка, инста-шоу и площадка с Xbox.



Кроме Самары уроки акробатического рок-н-ролла стартуют и в 5 регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Химках и Ростове-на-Дону.



Вход свободный, 0+.

