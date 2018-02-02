В самарском областном онкодиспансере отремонтируют оборудование

В число работ входит техническое обслуживание и ремонт линейных медицинских ускорителей, оборудования для радиотерапии, рентгена-симулятора, радиотерапевтических систем, рентгеновского терапевтического аппарата, а также закупка запасных частей для ремонта медоборудования.Одним из условий для победы в конкурсе для подрядчиков станет наличие лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, контролю ее технического состояния, периодического и текущего обслуживания и ремонта медтехники.Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования онкодиспансера будут выполняться с момента заключения контракта до 31 декабря текущего года.Заявки на участие в торгах принимаются до 19 февраля. Аукцион в электронной форме состоится 1 марта.