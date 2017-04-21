В самарском музее расскажут об истории русского фастфуда

Историк и краевед Александр Житков расскажет:- о кислых щах в бутылке, многоярусных расстегаях, гороховом киселе и многих других «самарских» вкусностях!- Почему мы едим не только дома?- Что такое корчма?- Что такое «фаст-фуд по-русски»?- И почему кухмистерская - не ресторан?Обязательна предварительная запись по телефону: 332-43-98.