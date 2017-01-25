В самарском музее расскажут, как искусство захватывало пространство в ХХ веке

28 января в Самарском художественном музее (ул. Куйбышева, 92) пройдет первая лекция из серии «Искусство и зрители в ХХ веке: новые опции» (12+).



Прочтет ее популярный самарский лектор, куратор и художник Сергей Баландин. Первая лекция имеет название «Размеры искусства».

4 февраля он расскажет посетителям о «Воображаемых шедеврах», а 11 февраля о «Культуре участия против культуры благоговения». Начало лекций в 17:00.



В ХХ веке художник получил в свое распоряжение, кроме холстов и красок, мощную видео и аудиоаппаратуру, залы музеев и целые фабрики, готовые создавать работы любой величины и сложности. Все это понадобилось, чтобы обслуживать толпы зрителей, собирающихся на выставках, концертах и в кинотеатрах. ХХ век - век туризма, фотографий на память. Все это навсегда изменило художественное мышление и понятие современности. Казимир Малевич сказал: «Кто выше, тот и современнее».