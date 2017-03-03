В самарском музее «поспорят» поэты начала ХХ века

16 марта в 19:00 в Самарском литературном музее (ул. Фрунзе, 155) откроется выставка A la Rus.



Русская революция 1917 года на многие десятилетия определила путь, по которому развивалась отечественная история и культура. Некоторые вопросы, стоявшие перед обществом тогда, актуальны и сейчас. Есть ли особый путь у России? Где искать основу для формирования самобытной, сильной, духовной культуры? В народе или интеллигенции? В традициях или отказе от них?



В 2017 году исполняется 100 лет русской революции, которой посвящено множество федеральных и региональных проектов. Новый и неожиданный ракурс этих событий представляет Самарский литературный музей им. М. Горького с проектом A la Rus. Его основой стала подлинная переписка самых известных русских писателей и поэтов начала XX века: Сергея Есенина, Александра Блока, Николая Клюева, Зинаиды Гиппиус с нашим земляком поэтом Александром Ширяевцем. A la Rus - это выставка и дискуссионная площадка как в офлайн-, так и в онлайн-формате.

