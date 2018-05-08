В самарском музее откроется выставка работ Васнецова, Левитана, Врубеля и других великих художников

15 мая в Самарском областном художественном музее (ул. Красноармейская, 15) откроется выставка «Абрамцево.



У истоков модерна» (6+), организованную совместно с Музеем-заповедником Абрамцево (Московская область). Выставка представит экспонаты ведущих русских художников, созданные на рубеже XIX-XX вв. и проиллюстрирует все великолепие и многообразие стиля модерн в России. Посетители смогут увидеть более восьмидесяти произведений. Живопись таких выдающихся художников как А.М. Васнецов, К.А. Коровин, В.Д. Поленов, И.С. Остроухов, И.И. Левитан, М.В. Нестеров; графика В.М. Васнецова, И.Е. Репина, И.П. Ропета, В.А. Серова, С.В. Малютина, М.А. Врубеля. Выставка включает деревянные шкафчики и стулья, выполненные в Абрамцевской столярной мастерской по эскизам Е.Д. Поленовой. Жемчужинами представляемой коллекции станут скульптуры М.А. Врубеля.