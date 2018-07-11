В самарском музее откроется выставка по следам популярного проекта
11 июля в 17:00 в Самарском областном художественном музее в зале «Лекторий» откроется выставка конкурса-пленэра, проходившего в рамках проекта «Модерн в облаках» (0+). В экспозиции будет представлено 30 работ, изображающих архитектурные памятники в стиле модерн.
В конкурсе-пленэре приняли участие 86 художников. Их задачей было не только запечатлеть здания, но и отразить атмосферу, царящую в Самаре в дни мундиаля.
Кураторами площадки художников выступили доценты Самарского государственного архитектурно-строительного университета архитекторы Лилия и Алексей Лысенковы. Вместе с Дмитрием и Марией Храмовыми они отобрали 30 лучших работ, которые будут представлены на выставке в Самарском художественном музее 11 июля. В экспозиции также разместятся четыре медиаэкрана, на которых покажут работы художников, не попавшие в число тридцати отобранных, фотохронику «Модерна в облаках», а также тизер фильма о проекте.
- Рисовать, создавать композиции, сочинять коллажи на тему модерна было очень интересно и, главное, познавательно, - делятся впечатлениями кураторы площадки Лилия и Алексей Лысенковы. - Когда рисуешь архитектуру, выходишь на новый уровень осознания пропорционального строя здания, его творческой идеи, деталей, проникаешь в первоначальный замысел автора.
Проект «Модерн в облаках» реализуется в Самаре в дни Чемпионата мира по футболу. Он представляет гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Над 18 зданиями начала ХХ века подняты 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объекта. Возле них установлены навигационные стенды. Рядом с архитектурными памятниками работали шесть творческих площадок.
В конкурсе-пленэре приняли участие 86 художников. Их задачей было не только запечатлеть здания, но и отразить атмосферу, царящую в Самаре в дни мундиаля.
Кураторами площадки художников выступили доценты Самарского государственного архитектурно-строительного университета архитекторы Лилия и Алексей Лысенковы. Вместе с Дмитрием и Марией Храмовыми они отобрали 30 лучших работ, которые будут представлены на выставке в Самарском художественном музее 11 июля. В экспозиции также разместятся четыре медиаэкрана, на которых покажут работы художников, не попавшие в число тридцати отобранных, фотохронику «Модерна в облаках», а также тизер фильма о проекте.
- Рисовать, создавать композиции, сочинять коллажи на тему модерна было очень интересно и, главное, познавательно, - делятся впечатлениями кураторы площадки Лилия и Алексей Лысенковы. - Когда рисуешь архитектуру, выходишь на новый уровень осознания пропорционального строя здания, его творческой идеи, деталей, проникаешь в первоначальный замысел автора.
Проект «Модерн в облаках» реализуется в Самаре в дни Чемпионата мира по футболу. Он представляет гостям мундиаля самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Над 18 зданиями начала ХХ века подняты 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объекта. Возле них установлены навигационные стенды. Рядом с архитектурными памятниками работали шесть творческих площадок.
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