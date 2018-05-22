В самарском музее откроется выставка Сергея Шнурова

Самарцам покажут «Ретроспективу Брендреализма».



В четверг, 31 мая, в Художественном музее (ул. Куйбышева, 92) откроется персональная выставка Сергея Шнурова «Ретроспектива Брендреализма» (18+), которая станет продолжением громкого проекта, прошедшего в Санкт-Петербурге, Москве, Минске и Ростове. Центром экспозиции станет живопись и инсталляционные объекты, созданные художником на основе авторской концепции «брендреализма».



Брендреализм — направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Направление провозглашено в 2007 году и отметило десятилетие в 2017.



Вход на открытие - 150 рублей.