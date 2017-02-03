В самарском литмузее детям расскажут о традициях Масленицы и научат печь блины
С 20 по 26 февраля литературно-мемориальный музей им. Горького приглашает на познавательное занятие «Круглое счастье».
Ребят обещают познакомить с языческими истоками и символами Масленицы при помощи историко-бытовых предметов и творчества русских писателей. Юные посетители узнают о каждом масленичном дне. Также ребят будет ждать серия мастер-классов по созданию куклы-масленицы, загадки, игры и пляски. Точное время мероприятия определят по мере поступления заявок. Стоимость - 150 рублей, 6+.
Также 25 и 26 февраля в 12:00 состоится мероприятие «Масленица блинная, сытная, старинная». Гостям расскажут о традициях празднования масленичной недели в игровой форме. Также организаторы вместе с ребятами сделают чучело Масленицы, разрушат «снежный городок», создадут свой рецепт блинов и поиграют в старинную игру «печем блины». Стоимость - 100 рублей, 8+.
Ребят обещают познакомить с языческими истоками и символами Масленицы при помощи историко-бытовых предметов и творчества русских писателей. Юные посетители узнают о каждом масленичном дне. Также ребят будет ждать серия мастер-классов по созданию куклы-масленицы, загадки, игры и пляски. Точное время мероприятия определят по мере поступления заявок. Стоимость - 150 рублей, 6+.
Также 25 и 26 февраля в 12:00 состоится мероприятие «Масленица блинная, сытная, старинная». Гостям расскажут о традициях празднования масленичной недели в игровой форме. Также организаторы вместе с ребятами сделают чучело Масленицы, разрушат «снежный городок», создадут свой рецепт блинов и поиграют в старинную игру «печем блины». Стоимость - 100 рублей, 8+.
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