В самарском аэропорту выставили муми-троллей

В «Курумоче» открылись две выставки.



Как сообщает пресс-служба самарского аэропорта, персональная выставка итальянского художника Марко Грасси расположена на третьем этаже аэровокзала, в зоне вылета внутрироссийских рейсов.



Марко Грасси - портретист, создающий свои картины в экспрессивном, ярком колорите. В основе работ художника – пастозный оливковый подмалевок, образующий тон. Поверх основы автор прописывает фигуры яркими неоновыми красками. Художник выделяет подвижными линиями контуры, а сами образы прописывает на холсте широкими длинными красочными мазками, нанесенными шпателем или потеками: совокупность этих приемов создает воздушность, динамику и подвижность при наличии темной прорисовки.



Для экспозиции были выбраны четыре картины, написанные маслом на холсте: Domoreof whatmakesyou happy, Japan is my love, Lady и Lady sioux.



Выставка продлится до середины июля.