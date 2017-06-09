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В самарском аэропорту выставили муми-троллей

В «Курумоче» открылись две выставки.

Как сообщает пресс-служба самарского аэропорта, персональная выставка итальянского художника Марко Грасси расположена на третьем этаже аэровокзала, в зоне вылета внутрироссийских рейсов.

Марко Грасси - портретист, создающий свои картины в экспрессивном, ярком колорите. В основе работ художника – пастозный оливковый подмалевок, образующий тон. Поверх основы автор прописывает фигуры яркими неоновыми красками. Художник выделяет подвижными линиями контуры, а сами образы прописывает на холсте широкими длинными красочными мазками, нанесенными шпателем или потеками: совокупность этих приемов создает воздушность, динамику и подвижность при наличии темной прорисовки.

Для экспозиции были выбраны четыре картины, написанные маслом на холсте: Domoreof whatmakesyou happy, Japan is my love, Lady и Lady sioux.

Выставка продлится до середины июля.





























Также в «Курумоче» открылась фотовыставка, приуроченная к трехлетию рейса Самара-Хельсинки. Она расположена на 1 этаже аэровокзала, в зоне выдачи багажа внутренних рейсов.

Посетители смогут увидеть фотографии финской природы, национальных традиций, архитектуры, северного сияния и муми-троллей.

Выставка продлится до конца лета. 
Дата: 9 июня 2017 , 15:41
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Автор текста: Ксения Кармазина
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