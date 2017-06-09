В самарском аэропорту выставили муми-троллей
В «Курумоче» открылись две выставки.
Как сообщает пресс-служба самарского аэропорта, персональная выставка итальянского художника Марко Грасси расположена на третьем этаже аэровокзала, в зоне вылета внутрироссийских рейсов.
Марко Грасси - портретист, создающий свои картины в экспрессивном, ярком колорите. В основе работ художника – пастозный оливковый подмалевок, образующий тон. Поверх основы автор прописывает фигуры яркими неоновыми красками. Художник выделяет подвижными линиями контуры, а сами образы прописывает на холсте широкими длинными красочными мазками, нанесенными шпателем или потеками: совокупность этих приемов создает воздушность, динамику и подвижность при наличии темной прорисовки.
Для экспозиции были выбраны четыре картины, написанные маслом на холсте: Domoreof whatmakesyou happy, Japan is my love, Lady и Lady sioux.
Выставка продлится до середины июля.
Также в «Курумоче» открылась фотовыставка, приуроченная к трехлетию рейса Самара-Хельсинки. Она расположена на 1 этаже аэровокзала, в зоне выдачи багажа внутренних рейсов.
Посетители смогут увидеть фотографии финской природы, национальных традиций, архитектуры, северного сияния и муми-троллей.
Выставка продлится до конца лета.
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