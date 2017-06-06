В самарском аэропорту в чемодане пассажира нашли чучело крокодила

Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, в багаже пассажира, прибывшего рейсом из Стамбула, на ленте интроскопа выявили чучело крокодила, возможно, являющимся дериватом животного. Оно было среднего размера, около 80 сантиметров, коричневого цвета.Мужчина в своем объяснении написал, что приобрел чучело за 50 долларов как сувенир в одной из лавок Республики Конго.Однако ввоз мертвых животных и чучел в Россию допускается при наличии разрешения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) и разрешительных документов административного органа по Конвенции СИТЕС государства-экспортера. Помимо этого, для перемещения чучела крокодила необходимо было прохождение фитосанитарного и ветеринарного контроля.С информацией о правилах перемещения чучел мужчина был незнаком, поэтому разрешения на ввоз у него не было. Таможенники изъяли чучело крокодила и направили на экспертизу, которая определит, входит ли данный товар в перечень видов животных и растений, попадающий под действие Конвенции СИТЕС и Решения Комиссии таможенного союза.