В самарском аэропорту начали дежурить приставы для экстренного снятия ограничения на вылеты

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, помимо снятия ограничений на выезд за пределы нашей страны, приставы проинформируют выезжающих о наличии задолженности и дадут подробные разъяснения по поводу дальнейших действий.Отметим, что аналогичные дежурства специалистов будут организованы во всех без исключения территориальных органах ФССП России, так как туристы из регионов могут покинуть страну через столичные и иные аэропорты.