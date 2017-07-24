В самарском аэропорту начал работать новый амбулифт
Машина предназначена для безопасной транспортировки маломобильных пассажиров.
По данным прессы-службы «Курумоча», новая машина на базе автомобиля ГАЗ С41R33 вмещает три инвалидные коляски и трех человек сопровождающего персонала. Платформа амбулифта может подниматься на высоту до 5,8 метра, что помогает доставить пассажиров в креслах или на носилках практически на любой самолет.
Воспользоваться амбулифтом можно без дополнительной заявки. Также раньше в самарском аэропорту открыли специальный бесплатный зал отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями (3 этаж, до зоны досмотра).
Напомним, недавно аэропорт «Курумоч» вошел в число лучших аэропортов планеты по качеству сервиса, получив четыре звезды из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Великобритании Skytrax.
По данным прессы-службы «Курумоча», новая машина на базе автомобиля ГАЗ С41R33 вмещает три инвалидные коляски и трех человек сопровождающего персонала. Платформа амбулифта может подниматься на высоту до 5,8 метра, что помогает доставить пассажиров в креслах или на носилках практически на любой самолет.
Воспользоваться амбулифтом можно без дополнительной заявки. Также раньше в самарском аэропорту открыли специальный бесплатный зал отдыха для пассажиров с ограниченными возможностями (3 этаж, до зоны досмотра).
Напомним, недавно аэропорт «Курумоч» вошел в число лучших аэропортов планеты по качеству сервиса, получив четыре звезды из пяти возможных в рейтинге авторитетной исследовательской компании Великобритании Skytrax.
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