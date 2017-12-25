В самарском аэропорту изменилась схема движения транспорта
Автомобили теперь смогут заехать на привокзальную площадь только с Аэропортовского шоссе.
Движение общественного транспорта осуществляется по-старому. Схема:
Движение общественного транспорта осуществляется по-старому. Схема:
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