В самарском аэропорту экстренно посадили самолет из-за 37-летней беременной женщины
Инцидент произошел сегодня в 8:30.
Как сообщил sgpress.ru старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Михаил Шаляпин, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Фергану, произошла из-за внезапно начавшихся родов 37-летней уроженки Узбекистана.
В дальнейшем она была доставлена в больницу имени Середавина. В медучреждении sgpress.ru сообщили, что с женщиной все в порядке, она находится под наблюдением врачей и пока не родила.
Как сообщил sgpress.ru старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Михаил Шаляпин, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Фергану, произошла из-за внезапно начавшихся родов 37-летней уроженки Узбекистана.
В дальнейшем она была доставлена в больницу имени Середавина. В медучреждении sgpress.ru сообщили, что с женщиной все в порядке, она находится под наблюдением врачей и пока не родила.
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Катя
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