В самарском Музее модерна расскажут все о женщинах
Завтра в Музее модерна (ул. Фрунзе, 159) представят первые в этом году экспонаты проекта «13 открытий» (0+).
В Музее модерна он начался в 2016 году. В рамках него каждый месяц выставлялся интересный и необычный предмет из фондов музея им. Алабина. В 2017 году проект продолжит свое существование, однако он будет объединен одной темой - «Женщина».
Модерн считается «женским» стилем. Женщина должна была быть подобна цветку - изящна, утонченна, всегда прекрасна. Женское всегда считалось чем-то скрытым, таинственным, завуалированным. Легко ли мужчине разгадать все загадки, которые таит в себе женщина? Каждый месяц сотрудники Музея модерна будут искать ответы на эти вопросы, представляя женской образ с разных сторон - с точки зрения общества, искусства, семейной жизни.
Интересен тот факт, что выставка «13 открытий» соседствует с другой - «Джентльмены предпочитают», в рамках которой раскрыт мир увлечений сильной половины человечества начала XX века. Но если мужчина представлен во всем великолепии своих привычек, то женщина будет каждый раз показана какой-то новой гранью своей сущности. В фондах музея хранится множество атрибутов гардероба, которые помогут собрать воедино представления о «прекрасной половине» человечества.
Первые экспонаты посетители смогут увидеть уже сегодня - это две фарфоровые статуэтки из фондов музея им. Алабина. Первая из них - это кормящая мать. Роспись работы, по словам организаторов выставки, напоминает по мазку полотна авангардистов начала ХХ века - Ларионова, Гончаровой. Вторая представляет собой трех женщин, предположительно - персонажей «Сказки о царе Салтане».
Эти статуэтки можно будет увидеть до 12 февраля, после этого их место займут другие экспонаты. Что это будет, пока неизвестно, предположительно, предметы будут отражать традиционную деятельность женщины.
В Музее модерна он начался в 2016 году. В рамках него каждый месяц выставлялся интересный и необычный предмет из фондов музея им. Алабина. В 2017 году проект продолжит свое существование, однако он будет объединен одной темой - «Женщина».
Модерн считается «женским» стилем. Женщина должна была быть подобна цветку - изящна, утонченна, всегда прекрасна. Женское всегда считалось чем-то скрытым, таинственным, завуалированным. Легко ли мужчине разгадать все загадки, которые таит в себе женщина? Каждый месяц сотрудники Музея модерна будут искать ответы на эти вопросы, представляя женской образ с разных сторон - с точки зрения общества, искусства, семейной жизни.
Интересен тот факт, что выставка «13 открытий» соседствует с другой - «Джентльмены предпочитают», в рамках которой раскрыт мир увлечений сильной половины человечества начала XX века. Но если мужчина представлен во всем великолепии своих привычек, то женщина будет каждый раз показана какой-то новой гранью своей сущности. В фондах музея хранится множество атрибутов гардероба, которые помогут собрать воедино представления о «прекрасной половине» человечества.
Первые экспонаты посетители смогут увидеть уже сегодня - это две фарфоровые статуэтки из фондов музея им. Алабина. Первая из них - это кормящая мать. Роспись работы, по словам организаторов выставки, напоминает по мазку полотна авангардистов начала ХХ века - Ларионова, Гончаровой. Вторая представляет собой трех женщин, предположительно - персонажей «Сказки о царе Салтане».
Эти статуэтки можно будет увидеть до 12 февраля, после этого их место займут другие экспонаты. Что это будет, пока неизвестно, предположительно, предметы будут отражать традиционную деятельность женщины.
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