В самарской усадьбе пройдет читка романа Достоевского

По словам организаторов, зрители могут стать свидетелями никогда доселе не происходившего значимого события - актерской читки романа:- Спешим заметить, не читки пьесы, а целого романа, потому что сие, пожалуй, и вовсе не звучало в самарской губернии.«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». (с)Где: улица Фрунзе 159, Музей Модерна, зал "столовая" Когда: 15 декабря (пт) и 16 декабря (сб) с 10:30 до 18:00 Билет в музей 80 рублей.