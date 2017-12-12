В самарской усадьбе пройдет читка романа Достоевского
В пятницу, 15 декабря, и в субботу, 16 декабря, в Музее модерна (особняк Курлиной) самарский театр «Место действия» проведет читку романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы».
По словам организаторов, зрители могут стать свидетелями никогда доселе не происходившего значимого события - актерской читки романа:
- Спешим заметить, не читки пьесы, а целого романа, потому что сие, пожалуй, и вовсе не звучало в самарской губернии.
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». (с)
Где: улица Фрунзе 159, Музей Модерна, зал "столовая" Когда: 15 декабря (пт) и 16 декабря (сб) с 10:30 до 18:00 Билет в музей 80 рублей.
По словам организаторов, зрители могут стать свидетелями никогда доселе не происходившего значимого события - актерской читки романа:
- Спешим заметить, не читки пьесы, а целого романа, потому что сие, пожалуй, и вовсе не звучало в самарской губернии.
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». (с)
Где: улица Фрунзе 159, Музей Модерна, зал "столовая" Когда: 15 декабря (пт) и 16 декабря (сб) с 10:30 до 18:00 Билет в музей 80 рублей.
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