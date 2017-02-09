В самарской школе №53 осваивают «Коммуникативные миры»

Школьники начали осваивать современные технологии. Ведь это, как отмечает директор, то, чем живут современные дети. Совместными усилиями школьников и сотрудников преобразился сайт учреждения. С недавних пор в школе повсеместно действует Wi-Fi. Сотрудники отказались от бумажных журналов.Родилась идея использовать онлайн-проекты и игровые технологии в воспитательных целях. Начали с экологии. Для этого на СамВики - площадке самарских интернет-проектов - создали сайт, куда ребята выкладывали сделанные собственноручно фото животных и растений в городской среде. Тем самым познавали свою малую родину.- Но задача была шире, чем просто создать некий банк данных, - пояснил Владимир Кильдюшкин. - Нужно было сделать квест-игру. Получилось. Организовали и провели ее старшеклассники. А играли ученики 7-8-х классов. Этот проект не завершен. Его можно пополнять, разнообразить. Причем это могут делать и ученики других школ, зарегистрировавшись на сайте. Также в этом году мы проведем очередной экологический квест.Принять в нем участие директор предложил всем желающим школьникам.- Проанализировав свои возможности и особенности, мы для себя определили, что коммуникация - это то, что в нашей школе особенно развито и о чем можно заявлять, - рассказывает Владимир Михайлович. - И стали это развивать. Так родилась авторская запатентованная игра «Коммуникативные миры». Положение, сценарий прорабатывали сотрудники нашей школы. В 2015 году провели эту игру на уровне города. В ней приняли участие два десятка самарских школ. Вторая игра прошла на общероссийском уровне. Все были в восторге.Как пояснил директор школы, суть игры состоит в том, что, общаясь на разных языках, являясь представителями разных культур, ребятам приходится находить понимание. Не воевать за ресурсы, а делиться, взаимодействовать, объединяться. Это делает мир лучше, позволяет быть ближе друг к другу.- Через коммуникацию мы воспитываем умение общаться, слушать и слышать, соотносить свою позицию с точкой зрения оппонента, уметь аргументированно отстаивать собственную позицию, - подчеркнул Владимир Кильдюшкин.Именно этот проект получил грант в размере 1 млн рублей из федерального бюджета.На него создан профессиональный сайт «Коммуникативные миры». С ним можно познакомиться на официальном портале школы. В сентябре-октябре планируется новая игра. Заявки можно подавать заранее.В нынешнем году школа №53 стала городской методической площадкой по настольным логическим играм.- Сейчас занимаемся разработкой собственной, - заинтриговал Владимир Михайлович. - И планируем выиграть на ее реализацию очередной грант.Кстати, он советует всем образовательным учреждениям участвовать в конкурсах Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы (ФЦПРО - 2.3). Бороться за получение грантов. Выигрывает интересная, хорошо изложенная идея.