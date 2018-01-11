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В самарской галерее пройдет праздник будущего

В субботу, 13 января с 15:00 галерея «Виктория» (ул. Некрасовская, 2) приглашает фестиваль (5+) в рамках выставки «Искусство в воображаемом будущем» куратора Ростана Тавасиева.

Весь день в галерее будут претворять в жизнь самые смелые фантазии: создавать необычные костюмы с Семеном Шикуновым, строить фантастическую башню с Ренатой Насыбуллиной, разглядывать виртуальную инсталляцию Михаила Горелова, делиться интересными книгами, слушать футурологическую лекцию от Ильи Саморукова, разыгрывать призы в викторинах и конкурсах. Гостям предложат узнать, каким искусство будущего видят самарские художники, а вишенкой на торте будет музыкальное выступление группы Subway Sporno.

Программа фестиваля:
15:00 - 17:00 Мастер-класс по архитектуре будущего от Ренаты Насыбуллиной 15:00 - 17:00 Мастер-класс для детей по моде будущего от Симона Шикунова 15:00 - 17:00 Мастер-класс по раскрашиванию пряников будущего от кафе Какао Мама 15:00 - 18:00 Виртуальная инсталляция Михаила Горелова «Внутренности» 15:30 Детская экскурсия по выставке «Искусство в воображаемом будущем» 16:00 - 17:00 «Круг общения», рассказы об интересных книгах от редактора СМР.Собака.ru Дениса Либстера, оратора Александра Улантикова и директора по развитию Галереи Виктория Виолетты Гришиной
17:00 Викторина с призами 17:15 Лекция Ильи Саморукова «Искусство будущего» 17:30 Экскурсия с Ростаном Тавасиевым 18:00 Презентация искусства будущего от самарских художников
18:30 Концерт группы Subway sporno.
Дата: 10 января 2018 , 21:00
251
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: предоставлено организаторами
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