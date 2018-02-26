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В самарской галерее представят работы звезд российского и зарубежного искусства

1 марта в галерее «Виктория» (ул. Некрасовская, 2) откроется выставка «Незабываемая встреча» (18+).

В экспозицию войдут произведения звезд российского и зарубежного искусства из лучших государственных и частных коллекций современного искусства Москвы. Эффектные и будоражащие, проникновенные и интеллектуальные. От современной скульптуры Стефана Балкенхола до московского концептуализма Ильи Кабакова. А также работы Роберта Раушенберга, Павла Пепперштейна, Ясумасы Моримура, Пола МакКарти и других известных художников. В выставке принимают участие скульптуры, инсталляции, видео и печатная графика из коллекций РОСИЗО, Московского музея современного искусства, галереи XL, галереи Татинцян, Stella Art Foundation и V-A-C Foundation, а также предоставленные самими авторами.
Дата: 26 февраля 2018 , 16:04
138
Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: предоставлено организаторами
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