В самарской галерее предлагают сравнить живописные работы мужа и жены

По словам организаторов, наследуя лучшие классические традиции мастеров прошлого, авторы не ограничивают себя академическими канонами. Оба художника, не теряя чувства художественного такта, позволяют себе эксперименты на грани красочного карнавала.Летние натюрморты Полины и пейзажи Николая - это свет и чистый воздух, объемное пространство, бунинское «легкое дыхание», переплавленное в живопись, яркие, прозрачные и щедрые цвета.Специалисты утверждают, что, обладая достаточным художественным чутьем, вы никогда не спутаете бурлескную женственность Полины Горецкой с деликатным и сдержанным стилем Николая Лукашука.