В самарской галерее покажут живописные уголки дачи Чехова
В четверг, 20 июля, в галерее «Вавилон» (ул. Ульяновская, 18, 5 этаж) состоится открытие персональной выставки Ольги Абраменковой «Время пленера» (0+).
Творчество Ольги Абраменковой хорошо знакомо коллекционерам и любителям живописи. По словам организаторов выставки, ее работы узнаваемы благодаря высокому профессионализму, благородному серебристому колориту и неповторимой технике воплощения увиденного. Ее живопись всегда чувственна и поэтична.
На выставке будут представлены работы двух выездных пленэров с группой самарских и пензенских художников в Крым осенью 2016 года и весной 2017 года. Основное место пребывания - Гурзуф, Дом творчества им. К. Коровина. Этюдные работы проходили в живописнейшем уголке Гурзуфа дачи Чехова, где художники допускались в уникальные места, к самой даче, куда пускают не всех посетителей. Интересной была работа в музее им. Пушкина с прекрасным ландшафтом, с уникальными платанами и кипарисами. Поразил и запомнился Симеиз, также облюбованное место художниками, с грациозной горой Дивой в окружении скал, горой «Кошка». Крым открыл новые яркие контрастные краски со сложным солнечным освещением, быстро меняющимся состоянием, еще сложнее писать море с движением волн и богатейшей неповторимой, непрерывно меняющейся палитрой красок.
Выставка будет дополнена цветочными композициями и городскими пейзажами.
Творчество Ольги Абраменковой хорошо знакомо коллекционерам и любителям живописи. По словам организаторов выставки, ее работы узнаваемы благодаря высокому профессионализму, благородному серебристому колориту и неповторимой технике воплощения увиденного. Ее живопись всегда чувственна и поэтична.
На выставке будут представлены работы двух выездных пленэров с группой самарских и пензенских художников в Крым осенью 2016 года и весной 2017 года. Основное место пребывания - Гурзуф, Дом творчества им. К. Коровина. Этюдные работы проходили в живописнейшем уголке Гурзуфа дачи Чехова, где художники допускались в уникальные места, к самой даче, куда пускают не всех посетителей. Интересной была работа в музее им. Пушкина с прекрасным ландшафтом, с уникальными платанами и кипарисами. Поразил и запомнился Симеиз, также облюбованное место художниками, с грациозной горой Дивой в окружении скал, горой «Кошка». Крым открыл новые яркие контрастные краски со сложным солнечным освещением, быстро меняющимся состоянием, еще сложнее писать море с движением волн и богатейшей неповторимой, непрерывно меняющейся палитрой красок.
Выставка будет дополнена цветочными композициями и городскими пейзажами.
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