В самарской галерее «Виктория» открылась выставка "Вид на живопись"

В поисках собственного языка



Владимир Потапов - совсем молодой человек. Однако давно ведет поиски нового художественного языка. И сразу в нескольких направлениях.



На только что открывшейся в галерее «Виктория» выставке представлено три его цикла: «Свет», «Внутри» и «Прозрачные отношения». В своих работах Владимир использует необычные материалы - фанеру, плексиглас, доски, а вместо масляных красок - акриловую эмаль и цветной пигмент. Однако все картины объединяет одно важное обстоятельство: это настоящая живопись.



- Окончив Волгоградский институт искусств имени Серебрякова, я отправился покорять столицу, - рассказывает художник. -Однако вскоре понял, что никому не интересен со своей хорошей классической школой. Более того, услышал от критиков мнение, что в живописи уже невозможно создать ничего нового, она умирает как искусство. И решил делом доказать, что это не так.



Владимир решает понять, каким образом можно осовременить живопись, и учится в Институте проблем современного искусства, затем посещает «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства.



Свет и тени



Его занимает процесс восприятия людьми изобразительного искусства. В серии «Свет», написанной на бракованных листах фанеры, Владимир Потапов уводит нас от созерцания роскошных люстр к размышлению о «втором дне» творчества.



Серия «Внутри» появилась благодаря доскам объявлений, которые устанавливали у входа в подъезды. Местами они еще сохранились - с бугристой поверхностью, остатками прежних объявлений и рекламных листов. Художник воспроизводит их в большом формате, затем берет острый нож и прорезает все эти многослойные наросты, выявляя силуэты далекого прошлого: пионеров в красных галстуках и противогазах, военных мотоциклистов, гуляющих с колясками мамочек и женщин-работниц, спешащих на завод. Он задает вопрос зрителю: что же осталось в нашей жизни от советского периода? Что из него нам стоит сохранить, а что все еще сковывает движение страны вперед?



Пепел беды



Надолго задерживаются посетители галереи перед его 3D-картинами из плексигласа. Серия «Прозрачные отношения» построена на игре смыслов. Прозрачны не только слои пластика, на каждом из которых написаны отдельные фрагменты картины. Они складываются в объемное изображение, только когда стоишь прямо перед ней. Прозрачны и намеки, скрытые в композициях. Например, сидящий у старого телевизора мужчина, который видит на экране лишь серп и молот. Или в картине «Дуэль»: на одной стороне денди, размахнувшись клюшкой, играет в гольф, а на другой сапер в полном снаряжении водит миноискателем по траве.



Тема катаклизмов, наслоения негативных, казалось бы, мелких событий, которые однажды могут проявиться в истории и привести к большой беде, не отпускает художника. Владимир отражает свои размышления в перформансах, видео которых продемонстрировал на вернисаже. Он родился в бывшем Сталинграде.



И еще в детстве его взволновала история фонтана с взявшимися за руки пионерами, который остался почти невредимым среди сплошных развалин города, освобожденного от гитлеровцев 2 февраля 1943 года. И вдруг, находясь в Москве, Потапов узнает о теракте на волгоградском вокзале 29 декабря 2013 года. 18 человек погибли. Волгоградец знает, что памятник пионерам после реконструкции перенесли на вокзальную площадь. И вот снова эти гипсовые ребятишки видят смерть в паре шагов от них. В одном порыве Владимир рисует многострадальный фонтан на листе бумаги специальным прозрачным составом. Затем, на глазах у зрителей, тонкой струйкой сыплет на рисунок черный пигмент, напоминающий пепел пожарищ. Фигурки детей постепенно проявляются, встают в траурный хоровод...