В самарской больнице имени Пирогова сменился главврач

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области, стаж работы в системе здравоохранения Александра Вавилова составляет более 22 лет, из них свыше 15 лет он провел на руководящих должностях. По какой причине уволен предыдущий главврач Валерий Кириллов, в минздраве прокомментировать пока не смогли.