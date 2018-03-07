В самарской библиотеке представят раритетные издания произведений Максима Горького

Посетители получат возможность познакомиться как с раритетными дореволюционными экземплярами, так и с изданиями последних лет, в том числе с ранее неизвестными документами, проливающими новый свет на личность писателя. Отдельный раздел экспозиции посвящен самарскому периоду жизни и деятельности писателя, имевшего исключительное значение для роста Максима Горького как публициста. Краеведческий контент экспозиции раскроет посетителям известный многим самарцам главный библиограф Самарской областной библиотеки Александр Никифорович Завальный.Вниманию гостей будет представлен документальный фильм «Максим Горький» из серии медиа-проекта «Самарские судьбы», который приоткроет завесу многогранного, сложного творчества писателя и его роли в мировом литературном процессе.