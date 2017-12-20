В самарской библиотеке научат прорицать и разоблачат Деда Мороза

Самарская Центральная городская библиотека им. Крупской (ул. Самарская, 190Б) в дни новогодних праздников приглашает на мастер-классы, викторины и эзотерические часы.



26 декабря в 16:00 состоится мастер-класс «Объемная снежинка» (12+), на котором всех желающих научат мастерить новогодние украшения из бумаги.



28 декабря в 14:00 - день праздничных забав «Новогодняя карусель» (12+), посвященный дружбе городов-побратимов Штутгарта и Самары. Гостей библиотеки ждут новогодние викторины, мастер-классы, квесты и другие развлечения.



4 января в 12:00 знатоки новогодних фактов смогут помериться силами в викторине «Рождественские чудеса» (12+).



4 января в 14:00 библиотека приглашает разобраться: кто же такие на самом деле «Символы Новогодья» (6+) - Дед Мороз и его внучка Снегурочка.



5 января в 16:00 состоится мастер-класс «Новогодняя варежка-открытка» (12+), где научат мастерить оригинальные поздравления для друзей и близких.



8 января в 12:00 в библиотеке научат заглядывать в «Судьбы таинственное завтра» (12+) и расскажут о гаданиях и других способах прорицания.



8 января в 14:00 - еще один шанс для знатоков новогодних фактов сразиться в викторине «Рождественские чудеса» (12+).